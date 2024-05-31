Экс-глава МИД Австрии оценила жизнь в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в России

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что ей нравится жить в России из-за свободы и безопасности на улицах. Ее слова передает РИА Новости.

«Мне нравится жить в России, (…) потому что здесь есть свобода. И свобода — значит жизнь в безопасности. И в Петербурге, и в Москве, и в Хабаровске возможно гулять ночами в парке… Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно», — заявила Кнайсль.

Экс-глава МИД добавила, что «безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы».

С таким заявлением Кнайсль выступила на III Женском форуме, в ходе которого она также оценила особенности русских женщин, заявив, что они «всегда остаются женщинами и девушками» вне зависимости от их рода деятельности.

Ранее сообщалось, что III Женский форум состоится в Кемерово с 30 мая по 1 июня и посвящен теме «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях». Мероприятие является префорумом IV Евразийского женского форума.