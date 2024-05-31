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18:53, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о подлежащих мобилизации трансгендерах

Скумадчук: трансгендеры и небинарные персоны подлежат мобилизации на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Трансгендеры и небинарные персоны подлежат мобилизации на Украине. Об этом заявила младший юрист Диана Скумадчук в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, на Украине не выделяют понятия небинарных и трансгендерных лиц, они не имеют юридического статуса в нормативно-правовых актах и, соответственно, подлежат мобилизации.

«На практике это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя таковыми», — отметила юрист.

В сентябре прошлого года трансгендерного спикера Вооруженных сил Украины Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. В сообщении было сказано, что в отношении сержанта Эштон-Чирилло ведется служебное расследование. Это связано с заявлениями спикера ВСУ, которые не были одобрены украинским командованием.

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      Валентин Карант
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