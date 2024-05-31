Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 31 мая 2024Ценности

Противоречивые брюки стали модными у молодежи

NYP: имитирующие джинсы спортивные брюки стали модными у молодежи

Кадр: The Mom Edit / YouTube

Спортивные брюки, дизайн которых имитирует джинсы, стали модными у молодежи. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Представители поколения Z принялись массово приобретать хлопковые штаны, расцветка которых повторяет деним. По мнению модных редакторов, противоречивый тренд обрел популярность, поскольку зумеры ценят комфорт. 24-летняя Мэдди Чанг призналась, что ходила в таких брюках в офис, поскольку босс запрещает появляться на работе в спортивных штанах.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

«Это компромисс для работников офиса, которым запрещают носить удобные легинсы и спортивки. Благодаря брюкам с иллюзией удовлетворен и сотрудник, и начальник», — высказалась собеседница издания. С ее мнением согласились и блогеры, которые демонстрируют в соцсетях образы с упомянутым предметом гардероба.

В мае появилась информация, что офисный стиль стал трендом у знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост

      Белоусов обвинил Запад в дестабилизации обстановки в Грузии

      Россиянин проломил голову наехавшему на самокате на ребенка мальчику

      Потери Китая от ужесточения торговли с Европой оценили

      В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

      Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

      В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

      Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

      Российский рынок растерял весь рост за весну

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше