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07:18, 31 мая 2024Россия

Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

Mash показал, как боец ВС России в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley из США

Видео: Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Telegram-канал «Mash на Донбассе» показал видео, как боец Вооруженных сил России в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley.

«На ваших глазах ВСУ стало беднее почти на 12 млн долларов», — говорится в публикации.

Американскую технику на Запорожском направлении уничтожил военнослужащий с позывным Манул из «Отряда Викинга». Отмечается также, что потери ВСУ составили 20 человек.

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      Варвара Кошечкина
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