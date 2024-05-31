Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

Mash показал, как боец ВС России в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley из США

Видео: Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Telegram-канал «Mash на Донбассе» показал видео, как боец Вооруженных сил России в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley.

«На ваших глазах ВСУ стало беднее почти на 12 млн долларов», — говорится в публикации.

Американскую технику на Запорожском направлении уничтожил военнослужащий с позывным Манул из «Отряда Викинга». Отмечается также, что потери ВСУ составили 20 человек.