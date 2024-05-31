РЖД начали восстанавливать пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении

РЖД приступили к восстановлению разрушенных наводнением железных дорог в Армении

Специалисты РЖД приступили к восстановлению пострадавших от наводнения железных дорог в Армении, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука Андрей Матвеев. Об этом пишет РИА Новости.

«Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки», — уточнил он. Матвеев добавил, что работы начались в соответствии с договоренностями, достигнутыми вице-премьером РФ Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном.

«Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией», — указал Матвеев.

Ранее Министерство обороны России заявило о готовности помочь Армении с ликвидацией последствий наводнения и селей в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) с сильными ливнями и грозами в республике. Ведомство пообещало незамедлительно направить в места стихийного бедствия силы и средства ВС России.