Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

Пособника убивших девушку в ЛНР разведчиков ВС РФ повесили в камере после ареста

Соучастник убийства 23-летней девушки из Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, российский военный по кличке Бугор, который впоследствии оказался единственным, кто помог найти останки девушки, был повешен в камере следующей ночью после дачи показаний. Об этом «Ленте.ру» сообщила мать девушки Татьяна Давронова.

По ее словам, другие фигуранты дела «пошли в отказ» и не сотрудничали со следствием, и только Бугор указал место, куда вывезли тело Валентины. Ее мать отметила, что останки девушки были 40 дней закопаны в лесу.

Также она указала, что при жизни дочери Бугор активно добивался ее, но он был «молодой и несерьезный».

В мае разбирательство по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина начал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Их обвиняют в том, что они похитили жительницу города Новоайдар (ЛНР) Валентину Давронову и расправились с ней с особой жестокостью. Потерпевшую зарезали ножом, затем взорвали тело гранатами, чтобы скрыть следы преступления.

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Мать Давроновой опровергла роман дочери с Жамидуловым

По версии следствия, причиной преступления стало то, что у Жамидулова (главный обвиняемый по делу) был роман с Давроновой — и он испугался, что та сообщит об этом его жене. Однако мать девушки опровергает любовную связь со старшим лейтенантом и отмечает, что Валентина «никогда бы не стала лезть в чужую семью, потому что ее так воспитали». Кроме того, по ее словам, у Валентины были отношения с другим российским военным по имени Егор, который звал ее замуж.

«Он ждал демобилизации, и они договорились, что 14 января 2023 года, буквально на следующий день после преступления, Валентина вместе с ним улетит к нему на родину, он хотел познакомить ее со своей матерью. Вместо этого он помог мне деньгами на похороны моей дочери», — рассказала Татьяна Давронова.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом сам Жамидулов «интересовался Валентиной», но она требовала оставить ее в покое, добавила мать погибшей. Она считает, что триггером для убийцы стали слова дочери о том, что она найдет его жену в соцсетях и расскажет, что он к ней пристает. «Она порицала его, спрашивала, как ему не стыдно так себя вести, когда дома его ждут жена с двумя детьми», — сообщила Татьяна.

Также мать девушки в правоохранительных органах узнала, что инициатором преступления был именно Жамидулов.

Давронова ответила на обвинения в связях дочери с ВСУ

Как рассказала Татьяна Давронова, ее дочь в день убийства увезли в багажнике в воинскую часть, где Жамидулов приказал своим подчиненным мучить Валентину, кричал, что она снайпер и работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В связи с этим женщина прокомментировала причастность дочери к ВСУ. Давронова рассказала, что российские военные, зайдя в город Счастье (ЛНР) 24 февраля 2022 года, проводили проверки на этот счет.

«За ней пришли, арестовали и увезли в неизвестном направлении, хотя дома оставался маленький ребенок. Две недели ее держали в тюрьме, Валентина прошла там все круги ада и проверок. Дочь три-четыре раза проверяли на детекторе лжи, она доказывала, что никак не связана с ВСУ. (...) Когда Валентину отпустили и она вернулась домой, ее было не узнать, но потом она вернулась к спокойной жизни», — рассказала мать Валентины.