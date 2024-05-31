Фестиваль ЦИПР Tech Week объединил любителей и профессионалов со всей страны

Более 2000 человек приняло участие в технологическом фестивале ЦИПР Tech Week

В рамках конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде прошел технологический фестиваль ЦИПР Tech Week. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек. На девяти площадках города прошло 92 сессии деловой программы, состоялось десять турниров по фиджитал-футболу, участниками IT-квиза стали 28 команд, а в 35 ресторанах Нижнего Новгорода для участников Tech Week действовало специальное меню, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Участники фестиваля смогли лично пообщаться с профессионалами и лидерами в таких сферах как медиа, технологии, финансы, HR, геймдизайн и многих других.

«Задача ЦИПР Tech Week популяризировать технологии среди широкой аудитории и помочь школьникам, выпускникам вузов и тем, кто только начинают свой путь в этом направлении, определиться с профессиональным развитием. Наш фестиваль дает возможность послушать и перенять опыт ведущих экспертов, посетить мастер-классы, воркшопы. В следующем году мы планируем расширить лекционную программу, пригласить спикеров, которых давно ждали в Нижнем Новгороде, а также увеличить количество культурно-развлекательных и спортивных мероприятий», — рассказала генеральный директор «ОМГ», организатор ЦИПР Tech Week Ирина Ефимова.

Одним из ярких событий ЦИПР стал «Фестиваль роботов. Дети», где юные робототехники могли оценить и повысить свой профессиональный уровень в робототехнике, пообщаться со сверстниками и узнать о новых профессиях.

Впервые в рамках Tech Week прошел «ИНВЕСТФЕСТ» — фестиваль технологических стартапов и инвесторов со всей России. На нем эксперты поделились лучшими практиками и опытом, провели групповые мастермайнды, помогли начинающим предпринимателям решить актуальные бизнес-задачи.

Также под эгидой ЦИПР состоялся киберфестиваль Positive Hack Days 2, на котором практикующие эксперты кибербеза поделились особенностями профессии, личным опытом, лайфхаками для карьеры в индустрии.

На территории Нижегородской ярмарки футбольным клубом «Пари Нижний Новгород» были организованы интерактивные и фиджитал-площадки. На мини-футбольном поле участники смогли поиграть с мячом и пройти специальные челленджи, а в киберспортивной зоне — попробовать свои силы в FIFA.

В уличной зоне фестиваля была установлена эко-зона РЭО «Уберу», где можно было узнать о переработке отходов и цифровых сервисах, которые делают этот процесс простым и удобным, а также об осознанном подходе к экологии и ответственному потреблению.

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» —информационные партнеры ЦИПР 2024.

