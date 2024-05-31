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20:22, 31 мая 2024Моя страна

Уникальную находку обнаружили в российском лесу

В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Ученые впервые нашли в России гнездо желтобрюхой синицы. Об уникальной находке сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда».

Гнездо обнаружили ученые ихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов, а также старший научный сотрудник «Земли леопарда» Дмитрий Беляев в бассейне реки Абрикосовка охранной зоны «Земли леопарда».

Факт гнездования желтобрюхой синицы на территории России был уже установлен, однако найти и зафиксировать гнездо удалось впервые. Эти птицы строят гнезда в норах, ядро популяции находится в южном и юго-восточном Китае.

Исследователи за девять дней мониторинга прошло около 60 километров учетных маршрутов.

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      Варвара Кошечкина
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