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22:46, 31 мая 2024Экономика

В Думу внесли проект закона о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

Кабмин внес в Думу проект закона о «налоговом кешбэке» для семей с детьми

Правительство внесло в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате — так называемого налогового кешбэка для семей с детьми. Документ размещен в думской электронной базе.

Речь идет про установление ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Предполагается, что эта мера начнет действовать с 1 января 2026 года. Такой механизм позволит семьям с невысоким доходом снизить фактическую ставку налога на доходы физического лица (НДФЛ) с 13 до 6 процентов.

Право на вычеты получат работающие родители, а также опекуны и попечители с двумя и более детьми. Главное условие — среднедушевой доход в семье должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

Граждане, которым положен такой вычет, имеют право подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года, уточняет ТАСС.

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      Марина Совина
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