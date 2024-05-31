В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

В подмосковной Балашихе рой пчел оккупировал машину и попал на видео

В подмосковной Балашихе автомобиль оккупировал рой пчел. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Балашиха Life».

Неприятных «пассажиров» на машине заметили на парковке у торгового центра «Новоизмайловский». На записи, сделанной очевидцем происходящего, видно, как возле левой фары авто марки SsangYoung Actyon кружат десятки пчел.

Причины произошедшего остаются неизвестными. Продолжительность стоянки захваченной пчелами машины возле ТЦ также не уточняется.

Ранее в мае стало известно, что в Великобритании семья обнаружила в стенах своего дома огромный рой пчел, соты и мед. «Монстры» прятались в стене детской комнаты, обнаружить их удалось благодаря инфракрасной камере.