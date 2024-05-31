WP: Трамп в случае своей победы подтолкнет Украину к передаче Крыма и Донбасса

Бывший американский лидер и кандидат на выборах президента США Дональд Трамп в случае своей победы подтолкнет Украину к передаче Крыма и Донбасcа. Выгоду России и Израиля от возвращения экс-главы Белого Дома на пост назвала газета The Washington Post (WP).

По словам источников газеты, Трамп и его ближайшее окружение очертили условия потенциального урегулирования между Москвой и Киевом, которое они попытаются осуществить, если придут к власти.

«Необъяснимые и вызывающие восхищение отношения бывшего президента Трампа с [главой России Владимиром] Путиным, наряду с его беспрецедентной враждебностью к НАТО, не могут вселить в Европу или Украину никакой уверенности в его отношениях с Россией», — отметил советник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Том Донилон.

Отмечается, что победа Трампа на выборах также выгодна премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, поскольку он получил огромную выгоду от первого президентского срока американского политика. Кроме того, Трамп ранее заявил, что в случае возвращения в Белый дом будет жестко подавлять пропалестинские группы в университетах США и даже депортировать иностранных студентов, участвующих в этих протестах.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификациях деловой документации в 34 случаях. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.