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19:59, 31 мая 2024Экономика

Бывший дом короля поп-арта выставили на продажу

NYP: за бывший дом художника Энди Уорхола в Нью-Йорке просят $6,2 млн

Фото: KPA / Globallookpress.com

Нью-йоркский дом художника Энди Уорхола ищет новых хозяев. За бывшие владения «короля поп-арта» просят 6,2 миллиона долларов (миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Здание возведено в 1853 году в районе Ист-Виллидж по соседству со старинной синагогой. Уорхол проживал здесь в конце 60-х. Дом также принадлежал его другу, экспериментальному режиссеру Полу Моррисси, с которым художник снял больше десятка фильмов. Предыдущим владельцем был тибетский монах, который внес в декор жилища собственное видение.

Дом занимает 460 квадратных метров и разделен на отдельные квартиры, но по желанию покупателей может быть приспособлен под одну семью. На четырех этажах разместились восемь спален, одна из которых отделана кирпичом. В интерьере использованы молдинги, а пол сделан из твердых пород дерева. Ощущение воздушности дому придают четырехметровые потолки, роскошно смотрится пара каминов. На заднем дворе оборудован патио из плитняка с коваными воротами.

Год назад на продажу выставили квартиру художника-фовиста Анри Матисса в Ницце. Апартаменты на берегу Средиземного моря оценили в 2,69 миллиона долларов.

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      Виктория Клабукова
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