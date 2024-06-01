Ветеран из США Кон: приглашение России в Нормандию стало бы жестом доброй воли

Ветеран из США Фрэнк Кон заявил, что приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли. Отсутствие РФ на церемонии он оценил в комментарии для РИА Новости.

По словам 98-летнего полковника в отставке Кона, приглашение России на празднование значимой даты — 80-летия со дня высадки войск союзников в Нормандии — стало бы жестом доброй воли, несмотря на то, что Советский Союз не принимал участия в этой военной операции. Однако, добавил ветеран, «в этом году этого определенно не будет».

Кон уверен, что ветераны Второй мировой войны из США и России способны помочь своим странам наладить разрушенные политические отношения. По его заверениям, ветераны могут устранить урон, нанесенный политиками. В то же время, считает американский ветеран, для налаживания связей необходимо дождаться, когда все бури утихнут.

В апреле 1945 года Кон принимал участие в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе. В 2024 году он с другими американскими ветеранами участвовал в церемонии, приуроченной к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.

Ранее ветеран ВС США рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и другие американские политики хотят большую войну. Мир как никогда близок к ядерной войне, считает эксперт. При этом, по его словам, большинство американских политиков этого не понимают.