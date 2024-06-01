Зарево от взрыва во время ночной атаки по украинскому Стрыю попало на видео

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал кадры ночного удара по Стрыю

Кадры с заревом от взрыва опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, как ночное небе дважды озаряется яркой вспышкой.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области Украины. Он уточнил, что ВС РФ также поразили расположенную на военном аэродроме Стрыйскую авиабазу, которую Вооруженные силы Украины готовили к приему западных истребителей F-16. Кроме того, удары пришлись по складам бывшего инженерного батальона, после которых «прогремел очень мощный взрыв.