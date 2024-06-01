Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:48, 1 июня 2024Бывший СССР

Зарево от взрыва во время ночной атаки по украинскому Стрыю попало на видео

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал кадры ночного удара по Стрыю
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Подполье сообщило об ударе российских сил по украинскому военному аэродрому

Кадры с заревом от взрыва опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, как ночное небе дважды озаряется яркой вспышкой.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военному аэродрому в городе Стрый Львовской области Украины. Он уточнил, что ВС РФ также поразили расположенную на военном аэродроме Стрыйскую авиабазу, которую Вооруженные силы Украины готовили к приему западных истребителей F-16. Кроме того, удары пришлись по складам бывшего инженерного батальона, после которых «прогремел очень мощный взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская энергосистема вновь оказалась под ударом. За ночь были поражены объекты инфраструктуры в пяти областях

      Москвичам пообещали нежаркое и дождливое начало лета

      В словах главы НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны

      На прощание с Анастасией Заворотнюк выстроились длинные очереди

      Очередной российский фигурист начнет выступать за другую страну

      Зарево от взрыва во время ночной атаки по украинскому Стрыю попало на видео

      Родные Заворотнюк отказались от лечения экспериментальным препаратом

      В Германии объяснили отказ канцлера Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

      Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП

      Европа и Киев просили у США разрешить ВСУ атаковать по всей территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше