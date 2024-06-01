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12:28, 1 июня 2024Экономика

Жителей Центральной России предупредили об опасном солнце

Синоптик Вильфанд предупредил об опасном солнце в Центральной России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Центральном федеральном округе России зафиксированы высокие индексы ультрафиолета, в связи с чем стоит минимизировать пребывание на солнце, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, жителям Центральной России следует очень аккуратно относиться к загару, особенно в полуденные часы, так как индексы ультрафиолета достигают высоких значений — 5-6 единиц, а в Черноземье этот показатель доходит до 7. «Уже осталось три недели до дня солнцестояния, уже солнечные лучи насыщены энергией, и ультрафиолет мощный. Поэтому ни в коем случае в полуденные часы не загорать, это опасно», — объяснил он.

Вильфанд также добавил, что столь высокие показатели ультрафиолетового излучения считаются опасным явлением, поэтому россиянам следует минимизировать нахождение под прямыми солнечными лучами и стараться больше времени проводить в тени.

Ранее Роман Вильфанд назвал сроки отступления жары в Москве. По его словам, температура воздуха снизится в начале следующей недели. В первые дни июня прогнозируется погода с температурой от плюс 22 до 27 градусов. Воздушные массы будут поступать с юго-запада. По ночам ожидается до плюс 15 градусов. Также пройдут небольшие осадки.

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      Наталья Обрядина
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