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00:10, 2 июня 2024Россия

2 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: MarinaMos / Shutterstock / Fotodom

2 июня в России отмечают праздник, посвященный правильному питанию и борьбе с лишним весом. Также в этот день поздравляют мелиораторов, которые заботятся о земле и делают все, чтобы она давала больше урожая. «Лента.ру» рассказывает про все важные праздники, которые выпадают на 2 июня 2024 года.

Праздники в России и в мире

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Российский праздник стал ответом «Дню обжорства» на Западе, который также отмечают в мае. День здорового питания впервые отпраздновали в 2011 году, традиционно в честь праздника медицинские учреждения проводят просветительские мероприятия на тему здорового питания и борьбы с лишним весом.

По данным Минздрава, у 60-62 процентов россиян есть избыточный вес, из них 20 процентов страдают от ожирения и сопутствующих заболеваний

Проблема лишнего веса актуальна во всех развитых странах. Согласно подсчетам, уже к 2025 году от лишнего веса будет страдать 42 процента всех людей на планете.

Фото: Unsplash

День мелиоратора в России

Мелиораторы — профессионалы, задействованные в сельском хозяйстве. Они заботятся о том, чтобы земля оставалась плодородной и приносила хороший урожай, а также возрождают поврежденную почву.

Ежегодно День мелиоратора отмечают в первое воскресенье июня. Праздник утвердили в 1976 году, а после распада СССР повторно закрепили в России. В этот день принято поздравлять агрономов и фермеров, водителей и инженеров — всех, кто работает на сельскохозяйственных предприятиях и занимается мелиорацией.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 2 июня

  • День запуска бумажных змеев и самолетиков;
  • День Республики в Италии;
  • День гражданской авиации в Азербайджане;
  • День моряков в Исландии;
  • День Ботева в Болгарии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти благоверного князя Довмонта Псковского

Довмонт жил в середине XIII века и исповедовал язычество. Он был литовским князем, но перебрался в Псков, спасаясь от политических интриг. Там Довмонт принял православие и в крещении стал Тимофеем. Псковичи избрали его своим князем, и Довмонт управлял городом 33 года, став покровителем для многих храмов и монастырей.

Довмонт прославился тем, что долгие годы защищал псковские земли от западных захватчиков. Благодаря браку с внучкой Александра Невского, князь породнился с русскими великими князьями.

Мирожская Богоматерь со святым князем Довмонтом и его супругой Марией Дмитриевной. Древний список в Псковском музее

Мирожская Богоматерь со святым князем Довмонтом и его супругой Марией Дмитриевной. Древний список в Псковском музее

Изображение: shakko / Wikipedia

В народе 2 июня называют днем Тимофея Грядочника. В старину в это время уже активно работали в огороде и начинали молиться о хорошем урожае.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 июня

  • День памяти преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины;
  • День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия;
  • Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Приметы на 2 июня

  • Дождь идет весь день — июнь пройдет без осадков.
  • Кроты вылезли из нор — к дождю.
  • Вечером много росы — следующий день будет ясным.
  • Утки резвятся в воде — к дождю.

Кто родился 2 июня

Юлия Снигирь

В 2024 году российской актрисе Юлии Снигирь исполнился 41 год. Широкому зрителю она запомнилась благодаря главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» (2024), который называют одной из самых удачных экранизаций романа Булгакова.

Снигирь впервые появилась на экране в клипе группы «Звери» «До скорой встречи» (ее подвозит главный герой). Позднее она сыграла в фильмах «Обитаемый остров» и «Казнь», сериалах «Великая» и «Новый Папа». С 2019 года Юлия Снигирь замужем за актером Евгением Цыгановым.

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Бедрос Киркоров

Сегодня отец Филиппа Киркорова отмечает 92-летие. Бедрос Филиппович родился в Болгарии в армянской семье. Начинал музыкальную карьеру в оперном театре и выступал с оркестрами. Прославился, когда стал исполнять патриотические песни на советской эстраде. Например, в его репертуаре была песня «Алеша», посвященная памятнику советскому солдату. За годы карьеры Бедрос Киркоров записал для радио около 50 песен на разных языках.

Кто еще родился 2 июня

  • Томас Харди (1840-1928) — английский писатель;
  • Юрий Тимошенко (1919-1986) — советский артист и комик, участник дуэта «Тарапунька и Штепсель»;
  • Закари Куинто (47 лет) — американский актер;
  • Виктор Царев (1931-2017) — советский футболист, чемпион Европы.

Дарья Сидорова
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