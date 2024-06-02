2 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

2 июня в России отмечают праздник, посвященный правильному питанию и борьбе с лишним весом. Также в этот день поздравляют мелиораторов, которые заботятся о земле и делают все, чтобы она давала больше урожая. «Лента.ру» рассказывает про все важные праздники, которые выпадают на 2 июня 2024 года.

Праздники в России и в мире

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Российский праздник стал ответом «Дню обжорства» на Западе, который также отмечают в мае. День здорового питания впервые отпраздновали в 2011 году, традиционно в честь праздника медицинские учреждения проводят просветительские мероприятия на тему здорового питания и борьбы с лишним весом.

По данным Минздрава, у 60-62 процентов россиян есть избыточный вес, из них 20 процентов страдают от ожирения и сопутствующих заболеваний

Проблема лишнего веса актуальна во всех развитых странах. Согласно подсчетам, уже к 2025 году от лишнего веса будет страдать 42 процента всех людей на планете.

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День мелиоратора в России

Мелиораторы — профессионалы, задействованные в сельском хозяйстве. Они заботятся о том, чтобы земля оставалась плодородной и приносила хороший урожай, а также возрождают поврежденную почву.

Ежегодно День мелиоратора отмечают в первое воскресенье июня. Праздник утвердили в 1976 году, а после распада СССР повторно закрепили в России. В этот день принято поздравлять агрономов и фермеров, водителей и инженеров — всех, кто работает на сельскохозяйственных предприятиях и занимается мелиорацией.

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Какие еще праздники отмечают в мире 2 июня

День запуска бумажных змеев и самолетиков;

День Республики в Италии;

День гражданской авиации в Азербайджане;

День моряков в Исландии;

День Ботева в Болгарии.



Какой церковный праздник сегодня

День памяти благоверного князя Довмонта Псковского

Довмонт жил в середине XIII века и исповедовал язычество. Он был литовским князем, но перебрался в Псков, спасаясь от политических интриг. Там Довмонт принял православие и в крещении стал Тимофеем. Псковичи избрали его своим князем, и Довмонт управлял городом 33 года, став покровителем для многих храмов и монастырей.

Довмонт прославился тем, что долгие годы защищал псковские земли от западных захватчиков. Благодаря браку с внучкой Александра Невского, князь породнился с русскими великими князьями.

Мирожская Богоматерь со святым князем Довмонтом и его супругой Марией Дмитриевной. Древний список в Псковском музее Изображение: shakko / Wikipedia

В народе 2 июня называют днем Тимофея Грядочника. В старину в это время уже активно работали в огороде и начинали молиться о хорошем урожае.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 июня

День памяти преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины;

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия;

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Приметы на 2 июня

Дождь идет весь день — июнь пройдет без осадков.

Кроты вылезли из нор — к дождю.

Вечером много росы — следующий день будет ясным.

Утки резвятся в воде — к дождю.

Кто родился 2 июня

В 2024 году российской актрисе Юлии Снигирь исполнился 41 год. Широкому зрителю она запомнилась благодаря главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» (2024), который называют одной из самых удачных экранизаций романа Булгакова.

Снигирь впервые появилась на экране в клипе группы «Звери» «До скорой встречи» (ее подвозит главный герой). Позднее она сыграла в фильмах «Обитаемый остров» и «Казнь», сериалах «Великая» и «Новый Папа». С 2019 года Юлия Снигирь замужем за актером Евгением Цыгановым.

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Сегодня отец Филиппа Киркорова отмечает 92-летие. Бедрос Филиппович родился в Болгарии в армянской семье. Начинал музыкальную карьеру в оперном театре и выступал с оркестрами. Прославился, когда стал исполнять патриотические песни на советской эстраде. Например, в его репертуаре была песня «Алеша», посвященная памятнику советскому солдату. За годы карьеры Бедрос Киркоров записал для радио около 50 песен на разных языках.

Кто еще родился 2 июня