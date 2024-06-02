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12:26, 2 июня 2024Россия

Российский поезд проехал сквозь лесной пожар и попал на видео

В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар площадью 29,5 гектара
СюжетЛесные пожары:

В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Момент пересечения охваченной огнем местности попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Речь идет о возгорании в Муйском районе. Кадры сняты из кабины машиниста. На них видно, как поезд проходит через лес, который горит с обеих сторон от железной дороги. Обзор заслоняет сначала дым, а потом — пламя.

Площадь лесного пожара в российском регионе достигла 29,5 гектара. Помимо этого, в Муйском районе оказался разрушен мост. В конструкцию врезался грузовик, из-за чего движение на 319-м километре пришлось полностью перекрыть.

Ранее мощный пожар от пала травы подобрался к жилым домам в Чите. Речь идет о постройках на границе Амурского и Преображенского микрорайонов. Пламя от сжигания травы охватило 150 гектаров. На кадрах было видно, как огонь двигался в сторону жилья.

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      Нина Ташевская
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