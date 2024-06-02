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23:12, 2 июня 2024Мир

В США предрекли вторжение суперсвиней

Business Insider: в США могут вторгнуться суперсвиньи из Канады

Фото: Reuters

Канадские суперсвиньи могут вскоре вторгнуться в США и причинить ущерб в миллионы долларов, сообщает Business Insider

Северо-восточная часть штата Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и западные части Миннесоты являются наиболее уязвимыми для этого районами США, говорится в материале.

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Они уже принесли ущерб сельскому хозяйству США на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как отмечают исследователи, животные пожирают или уничтожают урожай, в частности, кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. Вместе с этим суперсвиньи являются переносчиками болезней.

Животные являются гибридом домашней свиньи и евразийского кабана. Их завезли в Канаду в 1980-х годах. В 2001 году многих из них выпустили на свободу.

Ранее Глава исследовательского проекта Университета Саскачевана Райан Брук назвал суперсвиней самым страшным крупным млекопитающим на планете в смысле заселения новых территорий. Они в состоянии менять свои привычки и подстраиваться под новые условия.

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      Сергей Грехов
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