В США предрекли вторжение суперсвиней

Business Insider: в США могут вторгнуться суперсвиньи из Канады

Канадские суперсвиньи могут вскоре вторгнуться в США и причинить ущерб в миллионы долларов, сообщает Business Insider

Северо-восточная часть штата Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота и западные части Миннесоты являются наиболее уязвимыми для этого районами США, говорится в материале.

Они уже принесли ущерб сельскому хозяйству США на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как отмечают исследователи, животные пожирают или уничтожают урожай, в частности, кукурузу, чтобы получить доступ к корням растений и личинкам насекомых. Вместе с этим суперсвиньи являются переносчиками болезней.

Животные являются гибридом домашней свиньи и евразийского кабана. Их завезли в Канаду в 1980-х годах. В 2001 году многих из них выпустили на свободу.

Ранее Глава исследовательского проекта Университета Саскачевана Райан Брук назвал суперсвиней самым страшным крупным млекопитающим на планете в смысле заселения новых территорий. Они в состоянии менять свои привычки и подстраиваться под новые условия.