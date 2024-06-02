Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 2 июня 2024Россия

Вооруженные люди вторглись на территорию российского завода

YA62: вооруженные люди штурмовали «Рязцветмет», слышны взрывы

Фото: Sergey Nikiforov / Global Look Press

Вооруженные люди вторглись на территорию Рязанского завода по производству и обработке цветных металлов («Рязцветмет») и пытались брать его штурмом. Об инциденте в российском регионе 1 июня рассказал портал YA62.ru.

По информации издания, в целях захвата злоумышленники использовали трактор и гранаты со слезоточивым газом.

«На "Рязцветмете" снова войны», — прокомментировал очевидец, снимавший происходящее на видео, которое позже опубликовали в Telegram-канале портала. На кадрах запечатлен дым, слышны звуки взрывов.

По данным портала, попытка захвата рязанского предприятия происходит не впервые, противостояние длится последние несколько месяцев. Однако должной реакции от местных властей руководители и сотрудники завода не дождались, хотя обращение было направлено губернатору Рязанской области Павлу Малкову. В нем руководство «Рязцветмета» описало попытки вторжения как «рейдерский захват».

Ранее сообщалось, что в СКР завершили расследование нового дела бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Он открыл стрельбу из охотничьего карабина по людям, которые попытались забрать у него два корпуса предприятия в качестве оплаты долга.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ. Украина начала атаковать Россию западным оружием

      Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

      Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

      Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

      Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

      Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

      Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

      Россиянам назвали опасные в жару напитки

      В российском регионе дети пострадали при пожаре

      Россиянам напомнили о минусах рассрочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше