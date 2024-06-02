Вооруженные люди вторглись на территорию российского завода

YA62: вооруженные люди штурмовали «Рязцветмет», слышны взрывы

Вооруженные люди вторглись на территорию Рязанского завода по производству и обработке цветных металлов («Рязцветмет») и пытались брать его штурмом. Об инциденте в российском регионе 1 июня рассказал портал YA62.ru.

По информации издания, в целях захвата злоумышленники использовали трактор и гранаты со слезоточивым газом.

«На "Рязцветмете" снова войны», — прокомментировал очевидец, снимавший происходящее на видео, которое позже опубликовали в Telegram-канале портала. На кадрах запечатлен дым, слышны звуки взрывов.

По данным портала, попытка захвата рязанского предприятия происходит не впервые, противостояние длится последние несколько месяцев. Однако должной реакции от местных властей руководители и сотрудники завода не дождались, хотя обращение было направлено губернатору Рязанской области Павлу Малкову. В нем руководство «Рязцветмета» описало попытки вторжения как «рейдерский захват».

Ранее сообщалось, что в СКР завершили расследование нового дела бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Он открыл стрельбу из охотничьего карабина по людям, которые попытались забрать у него два корпуса предприятия в качестве оплаты долга.