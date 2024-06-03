Австралию на саммите по Украине представит министр системы страхования инвалидов

МИД Австралии: на саммит по Украине поедет министр системы страхования инвалидов

Австралия не отправит на саммит по Украине в Швейцарию делегацию во главе с премьер-министром или вице-премьером страны, ее представит министр системы страхования инвалидов Билл Шортен. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломат выступила в защиту решения отправить министра на украинский мирный саммит, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьера или его заместителя.

При этом глава австралийской оппозиции Саймон Бирмингем выразил сомнения, что Шортен, который никогда не был членом совета национальной безопасности, наиболее подходящий человек для участия в мирных переговорах.

Ранее Саудовская Аравия приняла решение отказаться от посещения конференции по урегулированию украинского конфликта. Такое решение связано с отказом приглашать на саммит Россию.