Байден ужесточит контроль на южной границе США из-за мигрантов

Politio: Байден подпишет указ об усилении южной границы США из-за мигрантов

Президент США Джо Байден подпишет указ об усилении южной границы из-за резкого увеличения числа мигрантов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«В указе будет использоваться раздел 212(f) Закона об иммиграции и гражданстве, чтобы резко ограничить возможности мигрантов искать убежище на южной границе, так как их число продолжает расти. Чиновники администрации назвали в качестве показателя четыри тысячи ежедневных пересечений границы в течение одной недели», — сообщает агентство.

Авторы материала добавили, что Байден подпишет указ перед тем, как отправиться во Францию для посещения церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Мероприятие состоится 6 июня.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Это решение откладывалось с октября 2023 года из-за республиканцев, активно продвигающих выделение средств на усиление южной границы США.

