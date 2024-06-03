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20:40, 3 июня 2024Экономика

Назван дешевый способ удалить застарелый известковый налет

«БелНовости»: удалить старый известковый налет удастся с помощью лимонного сока

Фото: Cristina Anne Costello / Unsplash

Удалить застарелый известковый налет удастся с помощью лимонного сока. Дешевый способ уборки назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, лимонная кислота хорошо растворяет известковые отложения и оставляет поверхность чистой и блестящей. Для избавления от налета они посоветовали нанести сок лимона на проблемные участки и оставить на 10-15 минут, после чего смыть средство теплой водой. Эксперты отметили, что данный метод лучше всего подходит для удаления налета с кранов и душевых леек.

Другое эффективное средство от известкового налета — уксусная кислота. Специалисты порекомендовали обработать ванну, кран и другие поверхности обработать раствором уксуса и оставить на некоторое время для того, чтобы он подействовал, а затем тщательно протереть все поверхности губкой или мягкой щеткой, смывая налет.

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      Мария Черкасова
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