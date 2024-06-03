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20:34, 3 июня 2024Россия

Российские политологи заявили об использовании детей украинской пропагандой

Гаспарян и Мухин рассказали, как украинская пропаганда использует детей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты, писатель Армен Гаспарян накануне Дня невинных детей — жертв агрессии напомнил, что уходят из фокуса внимания западных медиа и западных политиков факты преступлений, совершенных Украиной на своей территории в отношении детей.

«Детскую тему, к сожалению, давно использует в своих корыстных политических целях и украинская сторона. У них, чтобы вы знали, на тот же день 4 июня числится "День памяти детей, погибших от военной агрессии РФ". Три года назад учредили, подгадали дату под международную. Уверен, что эту шарманку они уже завели и готовятся гастролировать с ней по брюсселям да Вашингтона, попутно выпрашивая деньги. А на самом деле Россия реально помогла и продолжает помогать детям, которые попали в затруднительную ситуацию в зоне ведения боевых действий, разместив их у себя в разных домах отдыха и детских летних лагерях — на всем обеспечении, кстати», — написал он в Telegram-канале.

Сейчас ведутся успешные переговоры о возвращении этих детей в украинские семьи, подчеркнул Гаспарян. Но об этом, по его словам, в ООН молчат.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что западные страны и Украина, когда хочет совершить какое-нибудь преступление, перед этим обвиняет в этом Россию. Он предположил, что ожидается ряд провокаций с обвинением России и ее Вооруженных сил в преступлениях против детей.

«Демонизация российских военных и продвижение нарративов о якобы военных преступлениях будут навязываться мировой общественности как свидетельство "агрессивной сущности" России. Особенно бесит позиция международных организаций, в том числе, ООН-вских, которые в упор не видят преступления против русских детей - есть много свидетельств этому, но ни одно из них не вызывает никакого интереса со стороны "правозащитников"», — отметил он.

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      Арина Орлова
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