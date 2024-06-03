Зеленский попросил Филиппины направить психотерапевтов на Украину

Зеленский попросил президента Филиппин отправить на Украину психотерапевтов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить на Украину психотерапевтов для оказания помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Зеленский в ходе встречи заявил, что украинская армия нуждается в большом количестве психотерапевтов, которые могли бы работать с личным составом ВСУ.

«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить. Я рад сделать все, что в наших силах, чтобы помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, затронутым войной», — ответил филиппинский лидер.

Ранее Маркос заявил, что итоговое урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. Помимо этого, он подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных площадках, включая ООН и Европейский союз, а также заявил о готовности помогать и дальше.