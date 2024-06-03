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10:02, 3 июня 2024Бывший СССР

Зеленский попросил Филиппины направить психотерапевтов на Украину

Зеленский попросил президента Филиппин отправить на Украину психотерапевтов
Владимир Зеленский (слева) и Фердинанд Маркос (справа)

Владимир Зеленский (слева) и Фердинанд Маркос (справа). Фото: Jam Sta Rosa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить на Украину психотерапевтов для оказания помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Зеленский в ходе встречи заявил, что украинская армия нуждается в большом количестве психотерапевтов, которые могли бы работать с личным составом ВСУ.

«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить. Я рад сделать все, что в наших силах, чтобы помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, затронутым войной», — ответил филиппинский лидер.

Ранее Маркос заявил, что итоговое урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. Помимо этого, он подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных площадках, включая ООН и Европейский союз, а также заявил о готовности помогать и дальше.

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      Валентин Карант
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