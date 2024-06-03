Россиянина арестовали за сотрудничество с ГУР Украины

ФСБ: житель Хабаровска арестован за сотрудничество с ГУР Украины

Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Об этом сообщило управление ФСБ России по региону, передает РИА Новости.

Уточняется, что 35-летний россиянин выступал против политического решения российских властей о проведении специальной военной операции (СВО) и планировал перейти на сторону противника.

В сети он связался с представителями ГУР, чтобы осуществлять действия, направленные против безопасности страны, добавили в ФСБ.

Против жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Он заключен под стражу.

Ранее в ФСБ сообщили, что жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу Украины. Предполагается, что он собирал и передавал ГУР сведения «об объектах военной инфраструктуры края».