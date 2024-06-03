Системы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения СВО

Минобороны России отчиталось о сбитой противокорабельной ракете «Нептун»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, средства ПВО за сутки уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, а также четыре управляемых авиационных бомбы Hammer, которые были произведены во Франции.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16236 танков и других боевых бронированных машин», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал особенности ракеты «Нептун». Специалист отметил, что по своим характеристикам снаряд похож на западные ракеты, которые сегодня находятся на вооружении Киева.

«Эта ракета была придумана для обороны морских побережий, для уничтожения морских целей. Но после некоторых доработок она спокойно может применяться и по наземным объектам», — поделился Матвийчук.