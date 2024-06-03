Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 3 июня 2024Россия

Системы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения СВО

Минобороны России отчиталось о сбитой противокорабельной ракете «Нептун»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, средства ПВО за сутки уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, а также четыре управляемых авиационных бомбы Hammer, которые были произведены во Франции.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16236 танков и других боевых бронированных машин», — добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал особенности ракеты «Нептун». Специалист отметил, что по своим характеристикам снаряд похож на западные ракеты, которые сегодня находятся на вооружении Киева.

«Эта ракета была придумана для обороны морских побережий, для уничтожения морских целей. Но после некоторых доработок она спокойно может применяться и по наземным объектам», — поделился Матвийчук.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

      Командир украинской теробороны заставлял подчиненных строить ему дом

      Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес

      Песков оценил условия покупки газа Китаем фразой «совершенно нормально»

      ВСУ снова атаковали приграничный российский регион

      Системы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения СВО

      Танки и военнослужащие вышли на полигоны в 12 российских регионах

      Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

      Объявивший охоту на журналистов из России фонд Клуни пообещал не преследовать их

      Проглоченный акулой мужчина рассказал о пережитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше