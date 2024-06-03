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12:28, 3 июня 2024Бывший СССР

В пресс-службе Зеленского допустили его неучастие на саммите G7

Пресс-служба Зеленского: президент может не поехать на саммит G7

Фото: Edgar Su / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер может не приехать на саммит G7, который пройдет в итальянской провинции Апулия 13-15 июня, передает РИА Новости.

«Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7», — заявил Никифоров.

По его словам, Зеленский будет участвовать в мероприятии так или иначе — в офлайн- или онлайн-формате.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите. Она добавила, что всего в мероприятии примут участие как минимум 15 приглашенных гостей.

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      Валентин Карант
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