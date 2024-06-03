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22:58, 3 июня 2024Экономика

В России допустили введение режима ЧС из-за заморозков

Минсельхоз: в России до конца недели могут ввести режим ЧС из-за заморозков

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба могут ввести в России до конца недели из-за заморозков в мае. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.

Она уточнила, что ЧС планируется ввести до конца текущей недели в том случае, если МЧС проведет подкомиссию. После этого власти будут работать со страховыми компаниями. При этом Лут отметила, что размер ущерба в денежном эквиваленте пока не посчитан.

Ранее сообщалось, что из-за майских заморозков погибли посевы более чем на одном миллионе гектаров. Из-за непогоды в стране пострадали урожай клубники, малины, черешни и других ягод. В то же время эксперты призвали не опасаться дефицита этих продуктов. Аналитики также рассказали, когда цены пройдут пик и начнут снижаться.

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      Марина Совина
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