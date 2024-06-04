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11:53, 4 июня 2024Россия

В России украинский разведывательный беспилотник нашли среди грядок картошки

Mash: в Тульской области разведывательный дрон ВСУ нашли среди грядок картошки

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли среди грядок картошки в деревне Мартыново Тульской области. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Найденное в грядках устройство оказалось облегченной версией дрона Bird-Eye 400, который производит израильская фирма IAI. Местные жители рассказали, что дрон летел без боевой части.

Предварительно, беспилотник нес на себе камеру, которая была установлена в носовой части. Она предназначалась для топографической съемки. Дрон отвезли на экспертизу, других подробностей о случившемся не приводится. Официально о падении летательного аппарата власти не сообщали.

Ранее сообщалось, что обломки неустановленного летательного аппарата нашли в Новоаннинском районе Волгоградской области. На опубликованном в сети снимке виден фрагмент фюзеляжа серого цвета, отдельные элементы его конструкции напоминают крылья беспилотника.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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