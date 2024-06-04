Майли Сайрус оголила грудь для модного журнала

Американская актриса и певица Майли Сайрус снялась в откровенных образах для журнала W Magazine. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

На одном из размещенных фото 31-летняя исполнительница предстала в одной юбке темно-коричневого цвета, оформленной высокой посадкой и песочным поясом. Она повернулась к фотографу боком и прикрыла руками голую грудь.

Кроме того, знаменитость примерила сетчатый топ с разрезами посередине, брюки и кожаный ремень.

Ранее сообщалось, что сестра Майли Сайрус, актриса и певица Ноа Сайрус вышла на сцену в откровенном наряде. 24-летняя звезда примерила прозрачное коричневое макси-платье на одно плечо с драпировкой в зоне живота.