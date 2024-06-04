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20:50, 4 июня 2024Путешествия

Мужчина устроил пьяный дебош на борту российского самолета и попал на видео

Мужчина устроил пьяный дебош на борту летевшего из Москвы в Новосибирск самолета

Мужчина устроил пьяный дебош на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Новосибирск лайнера во вторник, 4 июня, незадолго до вылета. Сначала пассажир потребовал отвести его в туалет, а затем начал ругаться с бортпроводниками и требовать пересадить его на другое более удобное место.

«После вежливого отказа он набросился на стюардессу с кулаками, — говорится в сообщении. — В итоге в самолет вызвали полицейских, они скрутили дебошира и вывели его из салона».

Сейчас вылет из Домодедово задерживается. Отмечается, что борт должен вылететь из российской столицы в ближайшее время, но уже без нарушителя.

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      Фариза Бацазова
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