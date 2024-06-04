Стало известно об использовании на Украине украденных у россиян денег

Кузнецов: 20 % украденных у россиян денег уходит органам власти на Украине

Примерно 20 процентов средств, которые мошеннические кол-центры на Украине украли у россиян, уходят местным органам власти. Об этом рассказал в интервью «Известиям» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, такая же часть денег используется для оплаты труда сотрудников кол-центров, еще 20 процентов получают организаторы всей деятельности. Оставшиеся 40 процентов украденных средств направляют в Вооруженные силы Украины и используются против России.

Кузнецов отметил, что сотрудники мошеннических кол-центров на Украине освобождены от призыва, так как власти считают, что таким образом они приносят больше пользы, чем на передовой.

По словам зампреда правления Сбербанка, принимаются беспрецедентные меры, чтобы побороть этот механизм. «Уверен, одной из тем обсуждений [Петербургского международного экономического форума] будет как раз вопрос — как победить телефонное мошенничество? И одна из сессий, которую планирует "Сбер", будет посвящена анализу новых методов борьбы с ним», — заключил он.