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14:28, 4 июня 2024Экономика

ВТБ сообщил об открытии офисов в новых регионах России

Костин: ВТБ откроет отделения в Донецкой и Луганской народных республиках

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк ВТБ откроет офисы в в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава банка Андрей Костин, его цитирует ТАСС.

По словам президента — председателя правления ВТБ, первыми появятся два отделения в Луганске — их открытие намечено на июль. До конца года банк откроет офисы в Мариуполе и Донецке. Эти отделения будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам», — пообещал Костин.

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      Вячеслав Агапов
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