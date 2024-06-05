Сбер импортозаместил программное обеспечение для грузового авиаперевозчика

Сбер импортозаместил ПО для грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр»

«Волга-Днепр» оптимизирует бизнес-процессы и переходит на отечественное решение от разработчика Сбер Бизнес Софт, включая бесшовный SberCRM — цифровую систему управления взаимоотношениями с клиентами. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Интегрировать SberCRM в систему авиакомпании удалось за четыре месяца. Разработчики Сбер Бизнес Софт выстроили бизнес-архитектуру, создали пользовательский интерфейс и функционал, перенесли в систему информацию о заказчиках, заявках и истории взаимодействия.

«Российским грузовым авиакомпаниям, особенно таким системообразующим, как "Волга-Днепр", жизненно важно иметь качественное отечественное программное обеспечение. Сбер успешно замещает импортные решения собственными и охотно делится своими наработками в этой области. Благодаря нашему сотрудничеству "Волга-Днепр" уже ускорила обработку заявок, стала эффективнее работать с заказчиками, настроила глубокую аналитику данных для оперативного реагирования на запросы рынка. Все это помогло компании нарастить объемы грузоперевозок и повысить рентабельность бизнеса. Мы продолжаем совместную работу и уверены в дальнейшем улучшении количественных и качественных бизнес-показателей нашего партнера в результате успешной цифровой трансформации», — отметил Попов.