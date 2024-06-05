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18:07, 5 июня 2024Культура

Культового японского писателя по ошибке приняли за иноагента

На романах Мисимы в Воронеже появилась маркировка иностранного агента

Фото: Телеграм-канал «Осторожно, новости»

На романах культового японского писателя Юкио Мисимы в книжном магазине Воронежа обнаружили наклейки о признании автора иностранным агентом. На техническую ошибку обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованном в Telegram видео из магазина «Читай-город» видно, что на книгах «Золотой храм» и «Исповедь маски» наклеены стикеры с надписью «Настоящий материал (информация) произведен и (или) распространен иностранным агентом Мисима Ю.»

Отмечается, что вероятным поводом для маркировки книг стала работа над ними российского писателя Бориса Акунина (внесен в реестр террористов и экстремистов). Он занимался переводом романов «Исповедь маски» и «Золотой храм» на русский язык. О внесении в реестр иноагентов Мисимы ведомство не сообщало.

Юкио Мисима — один из самых известных японских писателей второй половины XX века, трижды номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе. Он ушел из жизни при попытке организации государственного переворота на военной базе, проведя обряд сэппуку.

В 2022 году Борис Акунин стал самым популярным автором у россиян.

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      Евгений Шульгин
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