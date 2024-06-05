В Сбере назвали успехи человекоцентричной модели

Царев рассказал о человекоцентричности Сбера

Сбербанк, обслуживающий почти 109 миллионов розничных клиентов, в прошлом году объявил о переходе на человекоцентричную бизнес-модель в рамках новой стратегии. О том, как это отразится на розничном бизнесе, новых платежных сервисах, перспективах ипотеки и потребкредитования, а также о влиянии регулирования на эти сегменты в интервью «Интерфаксу» рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл

Царев.

«Мы всегда уделяли внимание развитию взаимоотношений с клиентом, но сначала выстраивали продукты, необходимые клиенту под те или иные запросы. Сейчас мы понимаем, что на ситуацию надо смотреть шире, понимать жизненную ситуацию, в которой находится человек, и адаптировать продукты не только под те задачи, которые есть у него сегодня, но и которые, возможно, появятся у него через месяц, полгода или год. Наша задача, когда мы говорим про человекоцентричность, выстроить долгосрочные взаимоотношения, учитывая цели, которые есть у человека не только сейчас, но и в будущем. Новый подход - это комплексный взгляд на все эти вещи», — отметил он.

По его словам, фактически теперь речь не идет про такое понятие, как розничный бизнес. Задача — помочь собрать вокруг клиента — физического лица — нужные ему сервисы, как банковские, так и небанковские.