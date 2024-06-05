Путин высказался о расследовании гибели российских журналистов на Украине

Путин: Запад мешает расследованию гибели российских журналистов на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что западные страны намеренно препятствуют расследованию гибели российских журналистов на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — заявил российский лидер.

Ранее он отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции (СВО), напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения. Российский лидер также оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.