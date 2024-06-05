Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 5 июня 2024Россия

Путин высказался о расследовании гибели российских журналистов на Украине

Путин: Запад мешает расследованию гибели российских журналистов на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что западные страны намеренно препятствуют расследованию гибели российских журналистов на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — заявил российский лидер.

Ранее он отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции (СВО), напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения. Российский лидер также оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

      Женщина с «самой большой грудью в Финляндии» примерила крошечное бикини для фото

      Путин пообещал ответить на поставки оружия Украине

      Путин назвал удары по РФ при участии стран Запада их прямым участием в войне

      Франция запросила заседание Совбеза ООН по Украине

      Система ПВО сбила на подлете к российскому городу несколько воздушных целей

      Путин оценил количество желающих воевать на Украине

      Путин допустил окончательное разрушение отношений России и Германии

      Путин назвал данные с Украины секретом Полишинеля

      Путин назвал число погибших на Украине российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше