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10:00, 5 июня 2024Путешествия

Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

Daily Mail: бывший работник аэропорта украл из багажа вещи на миллионы рублей

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший работник аэропорта украл из багажа пассажиров в Сиднее вещи на 450 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в доме 38-летнего мужчины нашли часы, смартфоны и планшеты, которые он продавал. Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее авиакомпания British Airways сняла с рейса семью из шести человек из-за тяжелой аллергии ребенка на орехи. Перевозчик сначала пообещал соблюсти меры безопасности на борту, но перед взлетом пассажиры увидели в меню креветки с кешью.

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      Марк Успенский
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