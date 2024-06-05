Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

Daily Mail: бывший работник аэропорта украл из багажа вещи на миллионы рублей

Бывший работник аэропорта украл из багажа пассажиров в Сиднее вещи на 450 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в доме 38-летнего мужчины нашли часы, смартфоны и планшеты, которые он продавал. Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее авиакомпания British Airways сняла с рейса семью из шести человек из-за тяжелой аллергии ребенка на орехи. Перевозчик сначала пообещал соблюсти меры безопасности на борту, но перед взлетом пассажиры увидели в меню креветки с кешью.

