Раскрыта судьба осужденного за срыв концерта Макаревича активиста

РИА Новости: сорвавший концерт Макаревича активист служит в зоне СВО

Активист Олег Миронов, осужденный в 2015 году за срыв концерта музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), служит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Судьбу активиста раскрыл его адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости.

«Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной Макаревич. Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский.

Осенью 2014 года Миронов распылил перцовый баллончик на концерте Макаревича. Годом позже его признали виновным в хулиганстве и приговорили к трем годам лишения свободы. Затем наказание смягчили до 2,5 года, а затем и вовсе отменили.

4 июня стало известно, что Макаревича проверят на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).