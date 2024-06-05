Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 5 июня 2024Россия

Раскрыта судьба осужденного за срыв концерта Макаревича активиста

РИА Новости: сорвавший концерт Макаревича активист служит в зоне СВО

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Активист Олег Миронов, осужденный в 2015 году за срыв концерта музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), служит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Судьбу активиста раскрыл его адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости.

«Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной Макаревич. Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский.

Осенью 2014 года Миронов распылил перцовый баллончик на концерте Макаревича. Годом позже его признали виновным в хулиганстве и приговорили к трем годам лишения свободы. Затем наказание смягчили до 2,5 года, а затем и вовсе отменили.

4 июня стало известно, что Макаревича проверят на предмет наличия в его словах признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

      Байден во время поездки в Европу дважды встретится с Зеленским

      Раскрыта судьба осужденного за срыв концерта Макаревича активиста

      Популярная блогерша снялась обнаженной для журнала

      Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине

      В Белом доме прокомментировали проведение тренировочной миссии на Украине

      В США рассказали о плане G7 дать Украине кредит за счет средств России

      Падение мировых цен на нефть объяснили

      Звезда порно рассказал о травме на съемках в шахте

      В Сербии объяснили встречи Вучича с властями Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше