Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:40, 5 июня 2024Экономика

Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний-заказчиков

Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам
ЦиклПМЭФ-2024

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Корпорация МСП представила на ПМЭФ ежегодный рейтинг и антирейтинг госкомпаний по закупкам у малого и среднего бизнеса.

По сравнению с предыдущим списком в топ-10 только РЖД остались на первом месте. Прибавившие по одной строке ОСК, «Газпром» и «РусГидро» расположились соответственно на 2, 3 и 4 местах. Занявшая в этом году пятую позицию компания «Россети» улучшила свое положение сразу на пять пунктов.

ВТБ поднялся на десять строк и занял в итоге восьмое место. «Ростелеком» и «ИнтерРАО» заняли 6 и 7 места. «Аэрофлот» находится на 9 месте, «АЛРОСА» замыкает топ-10.

В рейтинге появилось сразу четыре новичка. Россельхозбанк вышел на 13 место. На 15-м месте оказался Промсвязьбанк. ДОМ.РФ и «Почта России» заняли 21 и 22 места соответственно.

Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется на основе ряда параметров. Это в том числе общий объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах «выращивания», повышения качества закупочной деятельности и другие.

Одновременно Корпорация МСП составила антирейтинг лояльности крупнейших заказчиков. Этот список составлялся на основе оценки прироста общего объема закупок у МСП за 2023 год по отношению к 2022 году, доли закупок у малого и среднего бизнеса «всеми способами», количества номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, уровня аффилированности МСП с крупнейшими заказчиками, обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том числе в досудебном порядке.

Компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25 процентов закупок от общего объема закупок, включая 20 процентов закупок, участие в которых принимает только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить

      ПМЭФ-2024. Как проходит главный экономический форум России

      Сбер дал прогноз по росту розничного кредитования

      Сбер рассказал о возможности всплеска спроса на ипотеку в июне

      Петербургский международный экономический форум начал работу

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

      Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

      В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

      Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

      Российская стюардесса засудила авиакомпанию из-за ложного обвинения в пьянстве

      Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

      Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

      В ФРГ предупредили об опасности решения Шольца разрешить ВСУ удары по России

      Украинскому правительству указали на позор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше