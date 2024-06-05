Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний-заказчиков

Корпорация МСП представила на ПМЭФ рейтинг госкомпаний по закупкам

Корпорация МСП представила на ПМЭФ ежегодный рейтинг и антирейтинг госкомпаний по закупкам у малого и среднего бизнеса.

По сравнению с предыдущим списком в топ-10 только РЖД остались на первом месте. Прибавившие по одной строке ОСК, «Газпром» и «РусГидро» расположились соответственно на 2, 3 и 4 местах. Занявшая в этом году пятую позицию компания «Россети» улучшила свое положение сразу на пять пунктов.

ВТБ поднялся на десять строк и занял в итоге восьмое место. «Ростелеком» и «ИнтерРАО» заняли 6 и 7 места. «Аэрофлот» находится на 9 месте, «АЛРОСА» замыкает топ-10.

В рейтинге появилось сразу четыре новичка. Россельхозбанк вышел на 13 место. На 15-м месте оказался Промсвязьбанк. ДОМ.РФ и «Почта России» заняли 21 и 22 места соответственно.

Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков составляется на основе ряда параметров. Это в том числе общий объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах «выращивания», повышения качества закупочной деятельности и другие.

Одновременно Корпорация МСП составила антирейтинг лояльности крупнейших заказчиков. Этот список составлялся на основе оценки прироста общего объема закупок у МСП за 2023 год по отношению к 2022 году, доли закупок у малого и среднего бизнеса «всеми способами», количества номенклатурных позиций в перечне товаров, работ и услуг, уровня аффилированности МСП с крупнейшими заказчиками, обжалования действий (бездействия) заказчиков, в том числе в досудебном порядке.

Компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25 процентов закупок от общего объема закупок, включая 20 процентов закупок, участие в которых принимает только МСП. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок у малого и среднего бизнеса включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.