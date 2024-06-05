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10:14, 5 июня 2024Бывший СССР

В Балтийском море начались крупные учения НАТО

ВС Литвы сообщили о начале учений НАТО Baltic Operations 2024 в Балтийском море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Janis Laizans / Reuters

В Балтийском море начались учения НАТО Baltic Operations 2024 (BALTOPS). Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Как сообщается, в маневрах примут участие около девяти тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса. Организация учений возложена на Шестой флот ВМС США.

«По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море», — заявили в ВС Литвы. Также Швеция примет участие в учениях впервые после вступления в НАТО.

24 апреля министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас объявил о проведении BALTOPS на территории Литвы. Власти страны приняли резолюцию, разрешающую до 10 тысячам военнослужащих из других стран принять участие в международных учениях

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      Юрий Леонов
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