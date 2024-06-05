В РГГУ предрекли смену ректора

«Ведомости»: Безбородов уйдет с поста ректора РГГУ в 2024 году

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинет свой пост в 2024 году, о решении могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в вузе и правительстве.

Отмечается, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. Так, в 2021 году РГГУ занимал 45-ое место в рейтинге RAEX, а сейчас — 54-ое.

Собеседники издания предрекли назначение на место Безбородова «опытного федерального чиновника». Они подчеркнули, что соответствующий приказ могут оформить в ближайшее время.

Безбородов возглавляет РГГУ с 2018 года. При этом работать в вузе он начал в 1977 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал появившуюся на платформе change.org петицию студентов РГГУ с требованием переименовать вузовский Центр Ильина. Он отметил, что научный поиск и дискуссии являются важнейшей частью университетской жизни.