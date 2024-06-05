Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:54, 5 июня 2024Россия

В РГГУ предрекли смену ректора

«Ведомости»: Безбородов уйдет с поста ректора РГГУ в 2024 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинет свой пост в 2024 году, о решении могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в вузе и правительстве.

Отмечается, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. Так, в 2021 году РГГУ занимал 45-ое место в рейтинге RAEX, а сейчас — 54-ое.

Собеседники издания предрекли назначение на место Безбородова «опытного федерального чиновника». Они подчеркнули, что соответствующий приказ могут оформить в ближайшее время.

Безбородов возглавляет РГГУ с 2018 года. При этом работать в вузе он начал в 1977 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал появившуюся на платформе change.org петицию студентов РГГУ с требованием переименовать вузовский Центр Ильина. Он отметил, что научный поиск и дискуссии являются важнейшей частью университетской жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

      Американцы первыми поздравили российского космонавта с рекордом

      Названо количество верящих в победу Украины британцев

      В РГГУ предрекли смену ректора

      Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

      Фанаты Гарри Поттера получат возможность повеселиться голышом в саду Хогвартса

      Названы причины скачка цен на газ в Европе

      Адвокат раскрыла судьбу наследства Заворотнюк

      На Кипре отреагировали на информацию о купленном Зеленским отеле

      Wildberries захотел выйти на иностранные рынки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше