В России рассказали о возможной новой эпидемии

Глава офиса ВОЗ в России Бердыклычев не исключил появление новой эпидемии

В России не исключили появлении новой эпидемии, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к этому всегда готовятся. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в России, доктор Батыр Бердыклычев, его цитирует Пятый канал.

Специалист объяснил, что уже сейчас существуют вирусы и бактерии, которые способны изменить свои характеристики и вызывать крупные вспышки эпидемии. Однако он опроверг информацию о том, что в скором времени будет распространяться так называемая «болезнь Х». Доктор объяснил, что «болезнью Х» обозначают возможную новую инфекцию, которая пока не проявилась.

«Возникновение новой эпидемии — это не вопрос, возникнет ли она, а, скорее, это вопрос времени», — заявил Бердыклычев. Он добавил, что пока непонятно, где может возникнуть очаг нового заболевания.

В марте Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности России к новым вирусам. Заявление было выпущено на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». В ведомстве подчеркнули, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», также развивается сеть центров ПЦР.