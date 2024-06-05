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09:26, 5 июня 2024Экономика

В России захотели признать аварийным еще один тип домов

Минстрой предложил считать аварийными неустойчивые дома в зонах сейсмоактивности

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России захотели признать аварийными неустойчивые многоквартирные дома в зонах сейсмической активности. С таким предложением выступили в Минстрое. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в районах с сейсмичностью свыше шести баллов в многоквартирных домах с дефицитом сейсмостойкости», — говорится в документе.

Под дефицитом сейсмостойкости авторы инициативы подразумевают отрицательное значение разницы в баллах между фактически установленным классом сейсмостойкости дома и классом сейсмостойкости для безопасной эксплуатации в условиях конкретного района.

Если сейсмостойкость многоквартирного дома реально повысить до безопасных показателей, то он подлежит реконструкции (сейсмоусилению). Дома, которые невозможно укрепить, в Минстрое предлагают сносить.

Наиболее сейсмически опасными в России считаются 43 региона, в которых проживает более 40 миллионов человек. Речь в том числе идет о Кавказе (от Краснодарского края до Дагестана), Дальнем Востоке и юге Сибири.

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      Нина Ташевская
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