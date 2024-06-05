В США заявили об ухудшении состояния Байдена

WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения

Состояние президента США Джо Байдена за закрытыми дверями показывает признаки ухудшения, глава государства порой ведет себя энергично, а иногда делает неразборчивые заявления. Об этом сообщила газета Wall Street Journal по итогам опроса 45 политиков.

Отмечается, что состояние Байдена ухудшилось в последний год. По словам собеседников издания, в один день американский лидер может быть энергичным и вовлеченным в обсуждение, а в другой — «бормотать» и опираться на записки.

В качестве примера приводится случай, произошедший в январе 2024 года. Во время обсуждения продолжения финансирования Украины с лидерами Конгресса Байден говорил настолько тихо, что некоторые законодатели не могли услышать его слова. Также президент делал продолжительные паузы между словами и надолго закрывал глаза.

Ранее врач Белого дома, терапевт Кевин О'Коннор заключил, что Джо Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений. Он уточнил, что не считает нужным беспокоиться о состоянии здоровья главы государства.