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09:21, 5 июня 2024Россия

Восемь человек пострадали при атаках ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: 8 человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Восемь человек пострадали в Белгородской области за сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«Дроны, беспилотные летательные аппараты, обстрелы. Восемь человек у нас раненых среди мирных жителей. Всем им оказывается вся необходимая помощь. Если будет нужно, то в соответствии с их состоянием будем отправлять их в Москву», — сообщил Гладков.

По его словам, после одной из атак ВСУ без света остались три с половиной тысячи домохозяйств в Белгородском районе. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные службы.

В ночь на 5 июня два беспилотника пытались атаковать Белгородскую область. Кроме того, летательные аппараты уничтожили и перехватили над Курской и Воронежской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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