15-миллионному гостю выставки «Россия» подарили семейное путешествие

Выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов гостей

Международную выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

15-миллионным гостем стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на мероприятие вместе с мужем и двумя детьми. В связи с этим событием ей вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания на шесть дней.

В программе поездки — экскурсия по историческому центру Владикавказа, посещение дома-музея имени Евгения Вахтангова, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, а также путешествие в Геналдонское, Тагаурское и Куртатинское ущелья, архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь». Кроме того, семья осмотрит сторожевую башню Курта и Тага, руины древнего города Цмити, Аланский мужской монастырь и другие знаковые места республики.

«Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На Выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — рассказала Корнеева.

Ранее сообщалось, что четырехмиллионный гость выставки «Россия» Дарья Молодцова из Тулы побывала в Краснодарском крае

