Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 5 июня 2024Россия

15-миллионному гостю выставки «Россия» подарили семейное путешествие

Выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов гостей

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Международную выставку-форум «Россия» посетили 15 миллионов человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

15-миллионным гостем стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала на мероприятие вместе с мужем и двумя детьми. В связи с этим событием ей вручили сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания на шесть дней.

В программе поездки — экскурсия по историческому центру Владикавказа, посещение дома-музея имени Евгения Вахтангова, мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов, а также путешествие в Геналдонское, Тагаурское и Куртатинское ущелья, архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь». Кроме того, семья осмотрит сторожевую башню Курта и Тага, руины древнего города Цмити, Аланский мужской монастырь и другие знаковые места республики.

«Мы приехали из Ялты, из Крыма, посмотреть Москву. На Выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — рассказала Корнеева.

Ранее сообщалось, что четырехмиллионный гость выставки «Россия» Дарья Молодцова из Тулы побывала в Краснодарском крае

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель полетов разведывательных дронов США вдоль Крыма

      Во Франции назвали позором отказ приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше