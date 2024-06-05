Звезда «Интернов» прокомментировал инцидент с тараном ограждения на парковке

Shot: Актер Демчог отверг обвинения в таране ограждений на парковке в Москве

Российский актер Вадим Демчог прокомментировал инцидент с тараном ограждения на московской парковке. Артист отверг обвинения в произошедшем, пишет Telegram-канал Shot.

Звезда сериала «Интерны» попросил не делать «из ерунды» большого события. На замечание оператора о том, что актер кидался ограждениями, он ответил: «Ничего такого не было».

Ранее сообщалось, что Демчог попытался протаранить ограждения на парковке на Варшавском шоссе в Москве. Артист собирался оставить автомобиль в специальной зоне с железными ограждениями, но ему помешал охранник. Звезда «Интернов» сел за руль и попытался протаранить ограждение, но работник стоянки ставил конструкцию на место. Демчог настаивал на том, что заплатил за парковочное место 800 рублей, однако переубедить охранника ему не удалось.