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19:27, 5 июня 2024Культура

Звезда «Интернов» прокомментировал инцидент с тараном ограждения на парковке

Shot: Актер Демчог отверг обвинения в таране ограждений на парковке в Москве
Вадим Демчог

Вадим Демчог . Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российский актер Вадим Демчог прокомментировал инцидент с тараном ограждения на московской парковке. Артист отверг обвинения в произошедшем, пишет Telegram-канал Shot.

Звезда сериала «Интерны» попросил не делать «из ерунды» большого события. На замечание оператора о том, что актер кидался ограждениями, он ответил: «Ничего такого не было».

Ранее сообщалось, что Демчог попытался протаранить ограждения на парковке на Варшавском шоссе в Москве. Артист собирался оставить автомобиль в специальной зоне с железными ограждениями, но ему помешал охранник. Звезда «Интернов» сел за руль и попытался протаранить ограждение, но работник стоянки ставил конструкцию на место. Демчог настаивал на том, что заплатил за парковочное место 800 рублей, однако переубедить охранника ему не удалось.

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      Евгений Шульгин
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