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15:44, 6 июня 2024Ценности

Том Круз дарил популярной актрисе один и тот же подарок в течение 19 лет

Актер Том Круз дарил Дакоте Фаннинг на день рождения обувь в течение 19 лет
Дакота Фаннинг

Дакота Фаннинг. Фото: Kevin Sullivan / Globallookpress.com

Американская актриса Дакота Фаннинг рассказала о подарке, который она получает от популярного актера Тома Круза уже 19 лет. На эту тему она высказалась в шоу The Kelly Clarkson Show.

Выяснилось, что звезда фильмов «Миссия невыполнима» в течение многих лет отправляет гостье передачи на день рождения один и тот же презент — обувь. По словам Фаннинг, эта традиция зародилась на съемках научно-фантастического боевика «Война миров», во время которых актрисе было всего 11 лет.

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«Он всегда дарит мне одну и ту же вещь каждый год. Я любила обувь, когда была маленькой. Во время пресс-тура выяснилось, что мне подходили взрослые туфли самого маленького размера. Я была в восторге от них», — призналась собеседница ведущей.

В мае 61-летний Том Круз оголил торс на новых фото и взволновал фанатов.

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      Карина Черных
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