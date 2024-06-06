Девушка узнала об измене жениха и разработала план по уничтожению его жизни

Девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Историю мести опубликовал таблоид Daily Star.

Девушка рассказала, что ради возлюбленного бросила работу, друзей, переехала в другой город и уже планировала свадьбу, когда узнала, что все это время он изменял ей с двумя разными женщинами — с коллегой по работе и с невестой лучшего друга. По ее словам, вместо того, чтобы устроить скандал, она стала разрабатывать план мести. «Завтра я разрушу ему жизнь. Без него мне будет сложно, но я выживу. Я продержалась месяц, и теперь пора осуществить то, что я называю днем, когда его мир сгорит», — заявила обманутая невеста.

Молодая женщина рассказала, что пригласила в дом всю его родню, якобы для того, чтобы объявить о помолвке. Она отметила, что хорошо подготовилась к мероприятию: собрала все ценные вещи и упаковала их в машины, в том числе в ту, которой пользовался ее парень. Также она договорилась с владельцем квартиры о прекращении договора аренды, опустошила общие счета и рассказала общим друзьям о его интрижке.

Девушка отметила, что согласно ее плану, во время праздника, она объявит об измене и расставании. В это же время ее брат будет уже вывозить машину. Затем, она сообщит бывшему жениху, что тот остался без денег, крыши над головой, машины и друзей и после этого уедет.

В заключение девушка подчеркнула, что считает свой план справедливым, поскольку именно она оплачивала жилье, вносила деньги на общий счет и давала пользоваться возлюбленному своей машиной.

Ранее эксперт по конфиденциальности Тревор Кук рассказал, как распознать опасного собеседника на сайте знакомств. По его мнению, следует насторожиться, если человек слишком настойчив или задает интимные вопросы в начале переписки.