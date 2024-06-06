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08:30, 6 июня 2024Забота о себе

Девушка узнала об измене жениха и разработала план по уничтожению его жизни

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Историю мести опубликовал таблоид Daily Star.

Девушка рассказала, что ради возлюбленного бросила работу, друзей, переехала в другой город и уже планировала свадьбу, когда узнала, что все это время он изменял ей с двумя разными женщинами — с коллегой по работе и с невестой лучшего друга. По ее словам, вместо того, чтобы устроить скандал, она стала разрабатывать план мести. «Завтра я разрушу ему жизнь. Без него мне будет сложно, но я выживу. Я продержалась месяц, и теперь пора осуществить то, что я называю днем, когда его мир сгорит», — заявила обманутая невеста.

Молодая женщина рассказала, что пригласила в дом всю его родню, якобы для того, чтобы объявить о помолвке. Она отметила, что хорошо подготовилась к мероприятию: собрала все ценные вещи и упаковала их в машины, в том числе в ту, которой пользовался ее парень. Также она договорилась с владельцем квартиры о прекращении договора аренды, опустошила общие счета и рассказала общим друзьям о его интрижке.

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Девушка отметила, что согласно ее плану, во время праздника, она объявит об измене и расставании. В это же время ее брат будет уже вывозить машину. Затем, она сообщит бывшему жениху, что тот остался без денег, крыши над головой, машины и друзей и после этого уедет.

В заключение девушка подчеркнула, что считает свой план справедливым, поскольку именно она оплачивала жилье, вносила деньги на общий счет и давала пользоваться возлюбленному своей машиной.

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      Алиса Дмитриева
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